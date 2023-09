Punição, soberba e nova indicação: como foi a madrugada em A Fazenda 15?

A madrugada foi agitada em A Fazenda 15 (Record) com a formação da Baia. Veja o que aconteceu a seguir.

Nova vilã?

A Fazenda 2023: Márcia Fu critica postura de Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu não escondeu seu descontentamento com Rachel Sheherazade. A ex-medalhista apontou que a jornalista seria "sorrateira" no jogo.

Punição

A Fazenda 2023: Peões sofrem punição na sede Imagem: Reprodução/PlayPlus

Tonzão Chagas foi até a Baia e gerou uma punição para a casa toda. Como foram avisados, os peões ficarão 12 horas sem água quente na sede.

Soberba de grupo

A Fazenda 2023: Radamés sugere que grupo esteja sendo soberbo Imagem: Reprodução/PlayPlus

Para Radamés, o "grupos dos crias" está forte no jogo, mas pode estar ficando arrogante. De acordo com ele, tal soberba pode ser prejudicial para os próprios integrantes do grupo.

Nova indicação?

A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade vira alvo do Fazendeiro Imagem: Reprodução/PlayPlus

Com a última dinâmica, a indicação do Fazendeiro pode mudar. Rachel Sheherazade pode estar na mira de Yuri Meirelles.

Em papo com Radamés e Shayan, Darlan Cunha destacou que a jornalista comprou rixa com o Fazendeiro e, por isso, deverá ser indicada.