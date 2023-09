Prova de Fogo, roça e eliminação: como será a semana de A Fazenda 15?

É fogo no feno! Esta semana, A Fazenda 15 (Record) terá Prova de Fogo, formação de roça, eliminação e muito mais. Confira o cronograma a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cronograma de A Fazenda 15

Segunda-feira (25). A Prova do Fogo ocorreu ontem, mas será exibida hoje na emissora. A dinâmica consagrou Tonzão Chagas como o vencedor do Poder do Lampião. Os perdedores Cezar Black, Lily Nobre e Jaquelline — assim como Nathalia, escolhida por Sheherazade para trocar de lugar com André —, foram para a Baia.

Terça-feira (26). Ocorrerá a primeira formação de roça amanhã, que eliminará um participante da competição ainda esta semana.

Quarta-feira (27). Uma nova Prova do Fazendeiro será realizada e decidirá quem deve assumir o controle da sede. Atualmente, Yuri Meirelles está na posição.

Quinta-feira (28). A primeira eliminação ao vivo acontecerá na quinta-feira, com alguém se despedindo do programa e do prêmio milionário.

Sexta-feira (29). Os peões aproveitarão mais uma festa na sede após a eliminação.

Sábado (30). A Record exibirá como foi a festa de sexta-feira depois de alguém sair do reality rural.

Domingo (01). Por fim, a emissora exibirá atividades e mostrará como está sendo a convivência dos participantes em A Fazenda 15.