Por que Cariúcha e Lucas Souza tretaram de novo em A Fazenda 15?

Cariúcha e Lucas Souza se desentenderam mais uma vez em A Fazenda 15 (Record). Entenda por que tretaram agora e relembre outras discussões entre os peões.

Treta entre Cariúcha e Lucas Souza

A discussão começou porque Cariúcha alegou que ele era homofóbico. Até Jojo Todynho, ex-esposa do participante, foi colocada na questão.

Cariúcha: "Ele falou que andar comigo é queimação porque eu vivo cheia de gays do meu lado."

Lucas: "Nada a ver, eu falei. Andar contigo é porque você tem um atrito com a minha ex-esposa, e eu não quero mais ter atrito com ela. Simples assim."

Cariúcha: "Você que começou, você que explanou ela na mídia, seu moleque. Escr**o."

Lucas: "Para de querer inventar história, só não quero ter relação contigo porque você tem atrito com ela e eu não concordo com a sua postura."

Cariúcha: "Nem eu com você, usa as pessoas para chegar onde está. Só quer se dar bem."

Lucas: "Ponto final, encerrou."

Cariúcha: "Solta os vídeos aí, gays. Ele no palco comigo, tem vídeo. Seu mentiroso, moleque, vagabundo."

Lucas: "Eu estava no palco contigo, sim, você que é mentirosa."

Com a proporção da briga, Márcia Fu se intrometeu e disparou: "Acabou! Estou de saco cheio, estou morrendo de sono, estou cansada, beleza?! Inferno".

Outros desentendimentos em A Fazenda 15

Os peões já discutiram mais de uma vez no reality rural.

Arrumação do local foi motivo de bate-boca. Cariúcha reclamou de Lucas deixar suas coisas na área externa, e o peão rebateu que jogaria seus óculos na piscina.

Leva e trás. A dupla também discutiu depois de Lucas tirar satisfação com Darlan sobre chamar o grupo de burgueses. Cariúcha não gostou e questionou o porquê do ex de Jojo se meter na situação.

Homofobia. A famosa acusou Lucas de homofobia e a equipe do participante anunciou que tomará "medidas legais" após as acusações.

Armação? Colunistas de Splash, Dieguinho e Leão Lobo concordaram com uma hipótese de que os dois estivessem encenando tretas em A Fazenda 15, já que são do mesmo time de assessoria.