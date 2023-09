Por que apresentador da ESPN foi alvo de cítricas após título do São Paulo?

Em abril de 2023, Vicari disse na ESPN que Dorival "não fez uma boa escolha" ao ir para São Paulo e que se "desvalorizava" ao ir comandar o tricolor depois de dois títulos importantes no Flamengo.

"Acho que o Dorival não fez uma boa escolha. Acho que profissionalmente ele deveria se valorizar. Os clubes não valorizam os trabalhos do Dorival. Neste momento, o Dorival estava por cima e regride na carreira dele. Estava no Flamengo, era campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. De repente, ele vai para um clube que está desesperado para não cair. Não estou falando da história dos clubes, mas hoje ele estava num status de técnico campeão da Libertadores. Imagina o [Carlos] Ancelotti sair do Real Madrid e salvar o Sevilha? O Dorival tem tamanho para comandar um Clube que vai conquistar títulos e eu não vejo isso no São Paulo", declarou Bruno Vicari.

Após a vitória, Luciano invadiu a entrevista coletiva de Dorival e, sem citar nominalmente Vicari, rebateu a crítica do apresentador. O atacante tricolor exaltou a equipe e afirmou que, ao contrário do dito, Dorival não regrediu profissionalmente.

"Esse grupo desbancou um dos melhores do Brasil, hein. É limitado o grupo, hein. O Dorival não regrediu na carreira. Esse cara é um paizão para todo mundo. E parabéns, viu. Você resgatou o espírito de guerra de todos nós. Então, pra quem torceu contra, boa noite, estamos juntos", declarou o atacante.