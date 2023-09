A Fazenda 2023: Márcia Fu perde a paciência em jogo de herói e vilão

Na noite de domingo (24), os peões participaram de um jogo onde tinham que escolher o herói e o vilão de A Fazenda 2023 (Record).

Yuri colocou o amigo Tonzão como herói e elegeu Jaquelline como vilã. "Machista, comparador de mulheres e pessoas.", refutou a peoa contra o fazendeiro da semana.

Nathália chamou Simioni como sua heroína e repetiu a escolha de Yuri, Jaqueline é a vilã segundo a influenciadora. "Todo mundo aqui é VTzeiro, todo mundo aqui trabalha com a internet", foi a resposta da ex-bbb ao ser chamada de VTzeira.

Já Marcia Fu escolheu Radamés como herói e Rachel como vilã. "Eu também não gosto do seu jeito agressivo, mandão, falando com todo mundo como quem tá dando ordem às pessoas. Aqui não tem ninguém empregado de ninguém", disse a jornalista para a jogadora de vôlei.

Para Shayan, Márcia é a heroína e Tonzão o vilão. O iraniano deu um recado para todos pedindo respeito: "Se a gente brigar, vamos brihar de um jeito que as pessoas sensíveis não fiquem machucadas. Vamos brigar com argumentos e com educação."

Black deu o título de heróina para Alicia e o de vilã para Jaque. "Esse não é seu lugar de fala. Você não tava na minha pele, não sabe da minha dor", rebatou a peoa ao Cezar afirmar que ficou incomodado ao ver Yuri ser chamado de machista.

Nadja Pessoa disse que Kally é a heroína e Shayan o vilão. "Não é nada pessoal, mas sendo pessoal, pois você me entristeceu", justificou ela relembrando a treta dos dois no Paiol.

Simioni indicou Marcia como heroína e Lucas como vilão. "Acho ele muito dissimulado no jogo. Além de vilão ele quer ser muito vítima", justificou a peoa sobre o ex de Jojo Todynho.

Para André, a heroína é Rachel e o vilão é Laranjinha. "Achei sua forma de falar totalmente debochada e desrespeitosa", afirmou ao se lembrar de quando Darlan o colocou como planta na dinâmica do programa Hora do Faro.

WL escolheu Tonzão como herói e André como vilão. "Você é mal educado, você fala pra carara e não deixa os outros falar", rebateu o peão ao ser interrompido por Gonçalves.

Simioni é a heroína para Cariúcha, já Lucas é o vilão. "Ele faz tudo muito arquitetado, ele veio pra cá já com tudo planejado. Ele mesmo se excluiu do nosso grupo", afirmou a Garota da Laje sobre sua escolha.

A escolha de Sander foi Radamés como herói e Lucas como vilão. "No dia que fui solto os presos choraram. Eu era o único preso que transitava em todos os pavilhões", relembrou o cantor sobre sua época na cadeia ao dar sua justificativa.

Radamés escolheu Sander como herói e Lucas como vilão. "É um jeito meu, por não concordar com a atitude das pessoas eu prefiro me isolar", explicou Souza.

Kally chamou Jaquelline para ser a heroína e Darlan o vilão. "Você é o tipo de pessoa que eu não quero me relacionar aqui dentro e eu quero distância. Eu acho várias coisas sobre você, mas como você é mulher, eu não quero falar, porque eu sou obrigado a te respeitar", respondeu Laranjinha para escolha da cantora.

Rachel colocou André como herói e Jenny como vilã. "A Jenny é uma pessoa que chega e se fragiliza diante da gente, e a gente tem vontade de proteger a Jenny. Ela parece ser uma pessoa tão sensível. Mas quando a gente pega ela e tenta protegê-la, ela se vira contra você", afirmou a jonalista.

Para Lily, Cariúcha é a heroína e Rachel a vilã. "Não é você ou seu grupo que tem que me dizer quando posso ou não posso me manifestar", rebateu Sheherazade.

Laranjinha escolheu Lily como heroína e André como vilão. "Você tá mentindo", afirmou Darlan para as acusações de André de que ele havia ameaçado colocar Kally na Roça.

Jenny chamou Simioni para heroína e Lucas para vilão. "Fico feliz de receber três indicações de heroína de três mulheres. A bandeira que sempre vou levantar é a favor das mulheres. Não sou uma pessoa barraqueira, não sou uma pessoa de briga, sou uma pessoa da paz", agradeceu Kamila pela indicação da mãe de Bia Miranda.

Por fim, Lucas escolheu Kally para ser a heroína e Cariúcha para a vilã. Além disso, Henrique chamou Radamés e Lucas; Alicia botou Black e Lily; Jaquelline indicou Kally e Sander; Tonzão escolheu WL e Shayan; todos como heróis e vilões respectivamente.

Quem coloca fim no jogo é Marcia Fu aos gritos. A esportista estava cansada da treta entre Cariúcha e Lucas: "Acabou! Tô de saco cheio, tô morrendo de sono, tô cansada, beleza?! Inferno!"

