Paula Fernandes anuncia fim de namoro: 'Um dia o amor se abrirá pra mim'

Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento.

Paula Fernandes

A artista ainda destacou que seguirá acreditando que o amor é para sempre e ainda terá a chance de se apaixonar verdadeiramente.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... Sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", encerrou.

Paula e Rony estavam juntos desde 2019, mas não costumavam fazer aparições públicas.

Em 2020, Paula contou no Altas Horas (Globo) que uma amiga tinha sido responsável por apresentá-la ao empresário.

"Foi uma coisa meio maluca, a amiga em comum armou o nosso encontro. Foi amor à primeira vista de ambas as partes", disse Paula.