Lily diz que Jaquelline é 'ruim por dentro' após discussão em A Fazenda

Devido à Prova do Lampião, Jaquelline e Tonzão se desentenderam em A Fazenda 15 (Record). Com a treta, Lily Nobre reclamou da postura da ex-BBB 18 (Globo) e disse que é "ruim por dentro".

Na cozinha nesta madrugada, a filha de Dudu Nobre questionou as falas da peoa e apontou que foram desnecessárias.

Radamés: "Do mesmo jeito que eu elogiei o Tonzão outro dia, eu vou dar um toque nele. Ele fez assim para o André [sinal do dedo do meio], não precisa... Aí, o que acontece, mesmo tendo razão, perde."

Lily: "É, são brincadeiras entre a gente. Tem coisas que não precisam ser levadas para eles. E ele reconheceu isso ali, saiu dele."

Radamés: "Vou dar um toque nele para alertar."

Cariúcha: "Eu fiquei triste, quando colocou a Nath, as meninas na Baia."

Lily: "Achei muito desnecessário a Jaque, a pessoa tem que aceitar. Se fosse a Rachel que tivesse ganhado, se fosse a Jaque que tivesse ganhado, a gente ia ter que aturar a Kally gritando, a gente ia ter que aturar todo mundo comemorar com ela."

Lily: "Achei muito desnecessário, eu também estava competindo, estava batalhando por isso e nem estava fechando o jogo com o Tonzão."

Lily: "Tem coisas que ela fala que ela não se liga, e a gente começa a ver as pessoas que são ruins por dentro assim. 'Não preciso de nada não, porque eu não sou filhinha de papai e mamãe'. Nenhuma necessidade de falar isso, como se isso fosse me atingir, me deixar triste. Ela é ruim por dentro."