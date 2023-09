Leão: Escorregada da produção de A Fazenda em prova de fogo foi até canalha

Tonzão Chagas, 34, saiu como vencedor da Prova de Fogo que será exibida hoje, gravada, em A Fazenda (Record). Como foi a melhor sabotadora da dinâmica, Rachel Sheherazade, 50, ganhou o 'superpoder' de trocar o quarto morador da baia - no caso, André Gonçalves, 47 -, por Nathália Valente, 20.

Aliada de Tonzão, Lili Nobre pareceu pouco disposta a exercer contra ele a função de 'sabotadora' proposta pela dinâmica. "Ela intencionalmente fez corpo mole. Não quis sabotar para ajudar o amigo. Isso gerou a maior confusão na sede depois", observou Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show.

Leão Lobo concorda que não se antecipar a tal possibilidade foi um erro crasso da Record. "Acho que foi uma mancada, uma escorregada da produção. É canalha isso, né? Uma grande sacanagem. Não sei se dá para voltar atrás, retroagir, desclassificar - ou se o público pode influir nisso, mandando recados para a produção - mas, que foi feio, foi."

Dieguinho espera que a polêmica em torno do assunto sirva de lição para os produtores do reality. "Essa discussão toda exemplifica que o pessoal da produção tem que ficar atento em não colocar [no programa] provas em que um 'coleguinha' vai prejudicar o outro."

Segundo ele, a própria divisão em grupos dentro do confinamento favorece que situações assim ocorram. "Neste ano, a gente tem um grupo muito numeroso - que é o 'grupão', os Crias, com praticamente umas dez pessoas. Então, se houver dinâmicas em que um vai ferrar o outro, pode acontece de alguém desse grupo não querer ferrar o coleguinha. Foi o que aconteceu. Foi um erro primário da produção."

Leão: Gretchen não está errada em desconsiderar Jenny Miranda como filha

Gretchen, 64, fez um post em suas redes sociais refutando, mais uma vez, o suposto parentesco com Jenny Miranda, 36, de A Fazenda (Record). Ela listou o nome dos seis filhos - Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia e Valentina - e ameaçou bloquear seguidores que se referissem a qualquer outra pessoa como sua filha.

Leão Lobo, no Splash Show, defendeu a atitude da cantora. "Ela está certa: os filhos dela são aqueles seis. Não tem outro. Quem acompanhou a carreira da Gretchen sabe. Essa moça [Jenny] passou pela vida dela, mas não é filha, não tem nada a ver."