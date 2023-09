Jenny Miranda sobre A Fazenda: 'Ano passado acabou com minha vida inteira'

Jenny Miranda conversou sobre suas expectativas com A Fazenda 2023 (Record) na noite de hoje na sede.

"Ano passado acabou com a minha vida inteira. Perdi muitos trabalhos, muitos contratos, fiquei sem carreira praticamente. Fiquei mais pelo Fábio", comentou.

A peoa falou por que não quer deixar o programa cedo. "Estar aqui pra mim, quanto mais tempo melhor. As pessoas me conhecerem. Brasil me conhecer. É uma oportunidade de trabalho lá fora. Portas abertas".

"Se eu sair agora, beleza, volto pro meu marido e meu filho. Será que vou ter oportunidade de trabalho? Portas abertas? Chegar nos meus objetivos. Agora não seria legal", completou.

"Se eu sair agora, não vou conseguir o que eu quero pra minha vida. Aqui é uma oportunidade única e não vou ter outra, é muito raro", finalizou.

Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14. Na sede, Bia falou ter tido uma criação difícil na infância e disse ter sido abusada.

