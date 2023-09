Afinal, Jenny é ou não é filha de Gretchen? Entenda

Na noite de ontem, Gretchen voltou a negar que Jenny seja sua filha.

No X, ex-Twitter, ela listou seus seis filhos e acrescentou: "Se falarem em outro nome como minha filha serão bloqueados". Afinal, qual é a relação das duas?

Avisando. Meus filhos são :

Thammy

Décio

Sérgio

Gabriel

Giullia

Valentina.

Se falarem em outro nome como minha filha serão bloqueados -- Gretchen (@GretchenCantora) September 24, 2023

Jenny namorou Thammy, filho de Gretchen, em 2010. A relação durou quatro meses, mas foi intensa: os dois chegaram a morar juntos e marcar a data do casamento.

Mesmo após o término, Jenny manteve contato com Gretchen. A cantora passou a se referir à ex-nora como "filha" e disse tê-la adotado — mas o processo nunca foi formalizado na Justiça. Em uma live feita no ano passado, a rainha do rebolado afirmou que deu entrada no processo em 2018, mas não finalizou por discordâncias com a mãe biológica de Jenny:

Eu entrei com esse processo de adoção em 2018. Não existem 17 anos de processo, existem quatro anos de processo. Nesse processo, a mãe dela disse que não iria abrir mão? Ela pediu dinheiro para abrir mão e como não quisemos dar, ela não abriu mão de ser a mãe da Jennifer. Gretchen

No ano passado, Jenny protagonizou uma briga com a filha, Bia. As duas se desentenderam após Bia revelar que se relacionou com Adriano Imperador, 22 anos mais velho. A família se dividiu: Jenny brigou publicamente com a filha, enquanto Gretchen defendeu Bia.

Quando Bia entrou na Fazenda, Gretchen afirmou que não tem parentesco com as duas. A rainha do rebolado enviou uma notificação extrajudicial para que Jenny pare de usar o sobrenome "Miranda", e disse que a ex-nora a usou para ficar famosa. Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, de Splash, a cantora pediu para não ser associada ao comportamento de Bia:

"A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Gretchen, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda. Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta."

Ao longo do reality, no entanto, Gretchen passou a defender a neta. Na reta final do programa, quando Bia estava no top 4, a cantora postou um vídeo com elogios para a filha de Jenny:

"Esse vídeo é só e exclusivamente, para deixar aqui guardado pra quando você sair, você ver que eu nunca te abandonei. Nunca deixei de ter sentimento por você. Porém, algumas circunstâncias fizeram com que eu não pudesse me manifestar. Mas foi melhor, porque você provou que você pode, você provou a tua capacidade. Tô muito orgulhosa de você, tô muito feliz por você."

Agora, Gretchen e Bia se posicionaram contra Jenny, que está na nova edição do reality rural. Além da postagem listando seus filhos, Gretchen ressaltou que considera Bia sua neta e pediu à influenciadora: "Conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha, e que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai, você nem teria podido fazer o programa. Chega, a máscara dela caiu".