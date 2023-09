Jaquelline sobre banho em A Fazenda: 'Deus me livre o periquito fedido'

Moradora da primeira baia de A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline conversou com Kally sobre como fará com os banhos.

A ex-BBB disse odiar tomar apenas um banho por dia. "Deus me livre ficar com o periquito fedido. Já sei o que vou fazer. Odeio tomar só um banho por dia."

Ela traçou estratégias para os próximos dias. "Eu já desço com minha escova de dente".

Ela contou já ter feito isso e ter funcionado.

"Hoje eu já levei minha pasta e escova e já escovei os dentes. Levantei, dei bom dia", contou.

