Gkay revela que portas de sua mansão em São Paulo são blindadas

As portas da mansão que Gkay mora em São Paulo são todas blindadas, segundo a própria influenciadora revelou ao mostrar detalhes de sua residência no quadro Pod Entrar, do podcast PodDelas.

Gkay explicou que antes de comprar a mansão, quem morava nela era o DJ Vintage. Entretanto, originalmente o imóvel pertencia a um casal italiano, e ela fez questão de deixar o local como encontrou, sem grandes reformas.

"Essa casa eu deixei exatamente como estava quando eu cheguei aqui", explicou.