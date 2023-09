De peruca loira, Sílvia vai para motel 'fuleiro' em 'Mulheres Apaixonadas'

Ao encontrar com o amante, a sogra de Diogo (Rodrigo Santoro) aparece loira. "Gostou?", pergunta ela. "Gostei, só não entendi pra quê", responde o motorista de táxi. "É uma fantasia! Você prefere as loiras ou as morenas?", continua questionando. "Pra mim tanto faz! Sendo mulher e gostosa, tô dentro!", afirma ele.

Sílvia e Caetano vão para um motel barato. "Eu quero ir para aquele motel que você costuma levar a Shirley", pede a patroa. "É fuleiro, acho que a senhora não vai gostar", diz surpreso o namorado de Shirley (Renata Pitanga). "Já gostei, eu quero uma coisa bem fuleira hoje, vamos viver uma fantasia", confessa a madame.

Ao voltar para casa, a mãe gera desconfiança em Marina. "Você devolveu as coisas, mãe?", indaga a filha ao ver Sílvia voltar com a nécessaire que iria devolver. "Eu esqueci no carro. Depois fiquei com preguiça de voltar", responde ela nervosa e logo desconversando.

A reprise de "Mulheres Apaixonadas", novela de 2003, escrita por Manoel Carlos, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.