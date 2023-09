Bia Miranda posta suposto vídeo de Jenny: 'Não ficarei apanhando calada'

Na tarde de hoje, (25), Bia Miranda voltou a usar suas redes sociais para falar de sua mãe, Jenny Miranda, que está confinada em A Fazenda 2023 (Record). A vice-campeã de A Fazenda 14 havia feito o mesmo ontem (24).

O que Bia disse?

Em uma sequência de Stories em seu Instagram, Bia publicou um longo texto. "Não vou ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer com uma mordaça na boca", diz.

Ela aponta que continuará expondo a mãe. "Vai ter exposed sim, sempre que necessário".

A influenciadora diz que, mesmo tendo 19 anos, já passou muita coisa na vida.

Bia diz que, agora, o público pode assistir e conhecer um pouco mais "dessa pessoa que está aí na mídia"

'Não ficarei mais apanhando calada', aponta.

Na sequência, Bia posta um suposto vídeo de uma briga de Jenny que ela diz ter recebido dos vizinhos.

Ela afirma que tudo aconteceu na frente do irmão de cinco anos. "Como toda vez, ele assistindo tudo".

Bia mostra uma senhora sendo carregada e, na legenda, diz que é sua avó e que 'assim terminou o dia'. 'Minha avó sendo carregada para o hospital com ajuda dos vizinhos'

Ela volta a ironizar Jenny, dizendo que a mãe é uma 'mulher maravilhosa'.

O que aconteceu?

Mãe e filha não se falam. No ano passado, a vice-campeã de A Fazenda 14 afirmou que dormiu na rua e sofreu agressões na infância.

No domingo (24), Jenny conversou com outros peões sobre Bia e sobre seu desejo de procurá-la após o reality: "Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim por causa de mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar, tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela."

Ao ser questionada por Kally, a mãe de Bia afirma que todas as acusações da filha são mentiras: "Não tem o que perdoar, é tudo mentira."

Depois disso, a jovem usou sua conta no X (antigo Twitter) para se pronunciar sobre a mãe: "Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!"

Bia apresentou vários prints de brigas com Jenny. Em um deles a peoa pede para a filha apagar uma postagem, segundo Bia, por inveja. "Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar", explicou ela ao postar o áudio de uma fala da mãe.

Logo após, a filha posta um vídeo de uma briga entre as duas, onde ouvimos a voz de Jenny e sua mão segurando uma faca. "Uma das mil ameaças que eu sofri com apenas 16 anos de madrugada pra sair de casa, só eu sei o que senti!", diz ela na legenda. "E no final do vídeo ainda colocou a faca em mim", completa em um segundo tweet.

Gretchen, avó de consideração de Bia, também se pronunciou sobre o caso e declarou apoio à neta: "Bia Mirando conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai você nem teria podido fazer o programa. Chega a máscara dela caiu."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 374 votos 9,36% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 22,19% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,80% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,60% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,70% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 3,74% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 5,08% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 3,48% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,21% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,87% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,07% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 18,18% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,07% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 2,94% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 1,07% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,60% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 6,68% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 374 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural