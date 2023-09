Após sexo, Luna se envolve em barraco com Olívia em Fuzuê: 'Cretina'

Luna (Giovana Cordeiro) vai se envolver em um barraco com Olívia (Jessica Córes) após mais uma noite de sexo com Miguel (Nicolas Prattes). A mocinha será flagrada saindo do quarto do rapaz pela modelo.

Luna e Miguel se encontraram no quarto de hotel do rapaz para conversar sobre a busca pelo tesouro perdido. No entanto, o sentimento entre os dois falou mais alto e o ex-casal teve uma recaída quente.

Ao acordar pela manhã, Luna tentará sair de fininho do quarto, mas dará de cara com Olívia indo visitar o pai de seu filho.