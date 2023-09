Após descobrir crime, Antônio surta e ameaça aliada em 'Terra e Paixão'

Irene: "Pare de rosnar e pense! Você tem noção do que está dizendo? Do risco que corre se me denunciar? Se eu abrir a boca e dizer tudo que sei sobre você..."

Aos berros, o casal continuará a troca de ofensas e ameaças. Encantado pela ex-mulher, Antônio não arredará o pé e continuará afirmando que não permitirá que Irene machuque Agatha.

A briga só acabará quando Irene perceber que não conseguirá ganhar a discussão sem ações. Antes de sair, no entanto, ela insistirá em sua posição contra Agatha.

Irene: "Você vai ver quem eu sou de verdade! A sua esposa! A mulher que sempre esteve e sempre estará do seu lado!"

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.