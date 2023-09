Após convite, Natália decide encontrar assassino do irmão em Elas por Elas

Lara contará a Cris (Valentina Herszage) que Bruno morreu. Natália comentará com Pedro (Alexandre Borges) seu incômodo com o convite para o reencontro com Lara e as amigas.

Natália afirmará a Pedro que Bruno foi assassinado e descobrirá por quem. Taís contará a Lara que Mário (Lázaro Ramos) se tornou detetive particular.

Ísis (Rayssa Bratillieri) acusará Giovanni de prejudicar animais. Lara vai apresentar Átila como seu marido, e Taís se chocará ao reconhecer Herbert.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.