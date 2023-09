Em meio a rumores de gravidez, Rebeca Abravanel surge em jogo do São Paulo

Em meio a rumores de uma gravidez, Rebeca Abravanel, 42, posou ao lado da família durante o jogo da final da Copa do Brasil, do São Paulo contra o Flamengo neste domingo (24), no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Seu marido, Alexandre Pato, 34, que joga como atacante do tricolor paulista, não apareceu nas imagens.