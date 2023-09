Morre Carminha, ex-secretária e 'anjo da guarda' de Roberto Carlos

Carmosina Silva, mais conhecida como Carminha, a secretária do rei Roberto Carlos, morreu aos 83 anos, após anos de batalha contra o Alzheimer. A informação foi confirmada pela equipe do cantor a Splash.

Ela, que trabalhou como secretária do artista por quase 40 anos, faleceu neste sábado (23) dentro de casa, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. O velório será realizado hoje no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro.

Diagnosticada com Alzheimer há mais de uma década, ela precisou se afastar dos trabalhos ao lado do cantor e passou os últimos anos tendo dificuldades para reconhecer seus entes queridos. De acordo com o Metrópoles, Roberto Carlos havia cedido um apartamento no prédio em que mora no Rio de Janeiro para que a fiel escudeira pudesse contar com apoio de home care.