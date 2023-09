Milton Leite tem áudio vazado e xinga durante transmissão de jogo

Apesar da reclamação, não ficou claro de quem Milton Leite reclamou, se foi dos comentaristas que o acompanham na transmissão, ou dos diretos que falam com ele no ponto.

O que foi isso aqui, hein? Calma, Milton Leite 🤣🤣🤣



🎥 Premiere pic.twitter.com/jHIW5YL6mx -- Antônio Neto (@netosouzaecb) September 24, 2023

Outro áudio vazado

No domingo passado (17), a Globo teve outro áudio vazado do repórter Erick Faria com críticas ao técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli.

Faria chamou Sampaoli de "imbecil" e reclamou do fato de o técnico argentino não repetir escalações. "Ele tem problemas de ver o jogo, de entender o que tem na mão. É inacreditável isso, cara. Isso aí é problema cognitivo. Só pode ser, gente. Ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias (contra o Botafogo). Ele não consegue repetir. Deve ser algum TOC dele. Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida", ironizou o jornalista.