Como surgiu, dá dinheiro? O que são as lives NPC no TikTok que viralizaram

A canadense PinkyDoll foi uma das pioneiras na trend, e tem um bordão super famoso: "Yes, yes, ice cream so good" ("sim, sim, sorvete é tão bom!", em tradução livre). Aqui no Brasil, a tiktoker Xehli G é uma das expoentes do NPC, e viralizou com os vídeos falando "quero cuscuz".

Quem assiste à live pode interagir com o "personagem", mandando presentes, fazendo doações reais e vendo a pessoa reagir à interação. Quanto mais caro for o presente, maior a reação de quem faz live. PinkyDoll disse ao The New York Times que já ganhou arrecadar US$ 3 mil (cerca de R$ 14,6 mil) em uma única live.

A tiktoker Ana Clara viralizou ao relatar ter ganhado US$ 233,24 (R$ 1.070) em apenas duas horas fazendo live NPC.