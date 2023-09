Jenny Miranda desabafa sobre relação com filha Bia: 'Não tem o que perdoar'

No domingo (24), Jenny Miranda conversou no quarto com outros peões de A Fazenda 2023 (Record), sobre sua relação com a filha Bia Miranda, que participou ano passado do reality rural.

Mãe e filha não se falam. No ano passado, a vice-campeã de A Fazenda 14 afirmou que dormiu na rua e sofreu agressões na infância.

Agora, Jenny afirma que irá procurar a filha ao sair do reality show: "Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim por causa de mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar, tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela."

Ao ser questionada por Kally, a mãe de Bia afirma que todas as acusações da filha são mentiras: "Não tem o que perdoar, é tudo mentira."

Jenny continua demonstrando seu desejo de se reaproximar da filha: "Ela vai ter que me ouvir, vai ter que me ver. Eu sou mãe dela. Ela tem que me respeitar. Eu vou estar de braços abertos para ela. Eu preciso conversar com ela. Eu tenho mágoa de nada. Foi o jogo dela e ponto. Já sofri o suficiente."

A peoa complementa dizendo que agora é a vez de contar a sua história em A Fazenda: "A minha vida toda foi pra ela. Eu vivi pra ela. Nós duas sabemos disso e por isso ela não foi na delegacia. As pessoas hoje estão me vendo como sou, meu jeito, minha história. Antes da minha filha eu já existia, ela entrou aqui dentro mas eu já existia."

