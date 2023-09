'Ela não é feminista', dispara Jenny contra Sheherazade em A Fazenda 2023

Na tarde de domingo (24), Jenny Miranda e Darlan Cunha conversaram sobre jogo e falaram de Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023 (Record).

Jenny desabafou com Laranjinha sobre o medo de ser a primeira eliminada. "As pessoas querem ver mais entretenimento. Eu vou tirar a Jenny que vai tretar todo dia? Ou deixar o Lucas que fica aí pelos cantos, se fazendo de vítima, de Arthur Aguiar?", disse Darlan tentando animar a peoa e comparando o ex de Jojo Todynho ao campeão do BBB 22.

Logo após, o papo dos dois se torna Rachel. "Ela conta as coisas da maneira dela, não é da maneira que é. Ela não é essa pessoa feminista toda não", afirma a mãe de Bia Miranda.

Laranjinha complementa sobre Rachel: "Ela é lacradora".

