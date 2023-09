Deborah Secco diz ignorar críticas por expor pênis do marido: 'Sou maior'

Secco diz que sua vida é muito maior que os cinco segundos que viralizam na internet. "Eu sou uma mulher muito maior. Tenho milhões de assuntos que me interessam, mas esse é o único que viraliza na internet, por isso as pessoas me veem mais vezes falando sobre o tema. Essas críticas não me doem."

Casada há nove anos, Secco conta que não tem hábito de brigar com o marido e destacou que o fogo da paixão é mantido graças a uma relação de parceria e compreensão. "A gente tem que querer viver junto, refazer combinados, se reapaixonar, se reconectar diariamente. Não tem um segredo. Busco no meu companheiro o meu melhor amigo e meu parceiro, um cara com quem eu quero trocar. A gente vai encontrando nossa fórmula.

A relação é feita de mudança. A gente descobre novos percalços, dificuldades, alegrias e motivos para se apaixonar todo dia. É uma relação viva e sincera. Vamos repensando, recriando e tentando fazer dar certo. A gente nunca brigou. A gente diverge e conversa. Deborah Secco

Capa da revista Playboy de 1999, ela diz curtir ver as fotos até hoje, mas lamenta ter sido cedo demais por estar "despreparada" para aquela realidade. No entanto, ela não descarta fazer um novo ensaio. "Hoje vejo de uma forma muito mais legal do que eu via há 25 anos. Na época, eu ainda tinha muita preocupação com o que os outros iam pensar. Também não tinha o domínio sobre a minha sexualidade. Era completamente despreparada para aquilo. Acho o ensaio bonito e bem-feito, mas talvez tenha feito cedo. E tudo bem também! A gente amadurece na dor."

Eu aceitei somente pelo dinheiro. Não sei se faria outro. De repente, se fosse uma equipe incrível, umas fotos lindas... Não tenho muito problema com a nudez, não. Acho que todo mundo tem o mesmo corpo, temos tudo igual. Deborah Secco

Uma das protagonistas de "Elas por Elas", nova novela das 18h da Globo, a atriz não esconde a alegria em trabalhar num remake de Cassiano Gabus Mendes. "Sou muito fã dessa família. Tive uma relação intensa com todos. Luís Gustavo foi meu pai em "Confissões de Adolescente" (1994), Tato Gabus foi meu pai em "Mico Preto" (1990). E Cássio, desde a nossa parceria em "Bruna Surfistinha" (2011), nunca mais nos desgrudamos. É muita responsabilidade refazer essa obra e dar vida à personagem que foi de Eva Wilma, uma das maiores atrizes do Brasil. A novela é leve e divertida. Outro olhar para o horário das seis."