Deborah Secco faz vídeos com biquíni de amarração e comemora folga

Deborah Secco, 43, posou com um biquíni de amarração e está curtindo o dia ensolarado. Neste domingo (24), a atriz celebrou a sua folga e postou vários vídeos.

Nos stories do Instagram, a famosa exibiu mais detalhes do biquíni verde. Na calcinha, ele é fio-dental e no modelo cortininha, enquanto a parte de cima tem amarrações que seguem até a barriga.

Celebrado o dia de folga, fez um vídeo com a música "Feliz, Alegre e Forte", de Marisa Monte. Em outro story, empinou o bumbum e mostrou que estava renovando o bronze.