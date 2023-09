Deborah Secco e mais: conheça elenco e personagens de 'Elas por Elas'

Érica (Monique Alfradique) - Personal trainer, é irmã de Renée e casada com Edu (Luís Navarro). Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário (Lázaro Ramos).

Edu (Luís Navarro) - Assim como a esposa, Érica, é personal trainer. Melhor amigo de Mário (Lázaro Ramos), é um conquistador compulsivo e conta com a sua ajuda do para esconder de Érica suas traições. Não se dá bem com a cunhada, Renée.

NÚCLEO DE NATÁLIA

Natália (Jade Mascarenhas/Mariana Santos) - Atormentada há 25 anos pela morte do irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo). Na ocasião, sofreu um trauma e perdeu a memória do que aconteceu. Decidida a saber quem o matou, vê o reencontro com as amigas como uma oportunidade de descobrir se foi uma delas. Seu primeiro alvo é Carol (Karine Teles), mas ela irá desconfiar de todas. Mora com Pedro (Alexandre Borges), seu irmão.

Mariana Santos é Natália em 'Elas por Elas' Imagem: João Cotta/Globo

Pedro (Caian Zattar/Alexandre Borges) - Irmão mais velho de Natália, quer que a irmã esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo), irmão deles. Vai se envolver com Carol (Karine Teles) a pedido de Natália.??