Britney Spears aposta em biquíni rosa e sensualiza com barra de pole dance

Britney Spears, 41, dançou de biquíni em uma barra de pole dance e chocou os fãs. A cantora postou o vídeo neste sábado (23) em suas redes sociais.

A estrela apostou em um biquíni rosa chamativo e com um acessório brilhante abaixo dos seios. Além disso, também usou um salto alto preto. De frente para o espelho, a chamada "princesinha do pop" rebolou e mexeu sua cintura. Ainda, fez jogadas com o cabelo e passou a mão pelo corpo.

Com o post provocante, Britney Spears impossibilitou que os fãs e seguidores comentassem sobre sua dança. A opção de comentar na publicação continua indisponível.