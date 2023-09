Aos 78, Rod Stewart expõe segredo para fazer shows: 'Muito vinho e sexo'

Rod Stewart tem shows marcados no Brasil nos dias 29 de setembro, em Ribeirão Preto, e no dia 30 de setembro, em São Paulo, quando se apresentará ao lado de Ivete Sangalo. "Vamos fazer duetos com 'Da Ya Think I'm Sexy?', que surgiu dos meus tempos no Brasil, como todo mundo sabe, e 'Sailing'. Vai ser o início de uma grande amizade e a volta de muitas memórias. São músicas que venho cantando há mais de 20 anos para os brasileiros e vai ser muito emocionante porque não sei se vou voltar ao Brasil depois disso, sabe? Não estou ficando mais jovem. Então, quero aproveitar cada momento dessa experiência", completou.