Ana Maria Braga não segura emoção e chora no Domingão: 'Você acaba comigo'

Ela contou que assiste o programa dominical e que costuma se emocionar com a forma como Huck conduz a atração. "Aí eu entrei aqui com essa plateia linda, eu falei 'vai ser só alegria', e nem bem eu entro esse Rafael Portugal, você acaba comigo".

Após as declarações da apresentadora, a plateia respondeu com gritos de "Ana Maria, eu te amo".

Ana Maria Braga é uma das participantes do quadro "Batalha do Lip Sync" e disputa contra Gil do Vigor — os dois trabalham juntos no "Mais Você". A famosa disse ser uma "responsabilidade imensa" participar do quadro e explicou que teve insônia ao pensar na apresentação, com preocupações para não esquecer a letra e a coreografia.