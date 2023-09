Amizade, romance e comédia: tudo o que sabemos sobre 'Elas por Elas'

Quem é quem?

Deborah Secco vive uma dondoca inteligente, bem-humorada, que sabe muito bem o que quer. Ela desistiu de seguir a carreira no Direito ao se casar com o advogado Átila (Sergio Guizé). Mas o marido morre em um encontro com a amante, e ela decide contratar Mário Fofoca (Lázaro Ramos) para descobrir quem era a mulher com quem foi traída.

Taís (Késia) conquistou seu lugar como modelo ainda muito jovem. Ela parece ter a vida perfeita, até que, ao reencontrar as amigas, descobre que estava sendo enganada pelo homem por quem era apaixonada.

Mariana Santos vive uma mulher atormentada pelas lembranças do passado. Natália tem apenas um objetivo: descobrir quem matou seu irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo). Sem memórias daquele dia, ela tem certeza que uma das amigas foi responsável pelo crime.

Adriana (Thalita Carauta) dedica a vida à filha, Ísis (Rayssa Bratillieri), e à sua clínica veterinária e pet shop. O reencontro com as amigas desperta sentimentos antigos, fazendo-a lidar com pessoas e consequências de decisões que ficaram no passado.

Renée (Maria Clara Spinelli) levava a vida dos sonhos, com a família e sua padaria em Niterói, até que o marido, Wagner (César Mello), desaparece e leva todo o seu dinheiro. Ela precisa recomeçar a vida e se muda com os filhos para o apartamento da irmã, tendo que enfrentar um cunhado preconceituoso.