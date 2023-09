Acusado de violência doméstica, Darlan critica peão por 'gritar com mulher'

Darlan Cunha, o Laranjinha, opinou sobre a treta entre Lucas Souza e Cariúcha em A Fazenda 2023 (RecordTV). O ator foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada.

Passagem na Justiça. Laranjinha foi acusado de violência doméstica por uma ex-namorada em 2013. Na época, a jovem era menor de idade e alegou ter sido agredida e mantida em cárcere privado pelo então parceiro.

A 15ª DP do Rio de Janeiro (Gávea) instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. No mês seguinte, porém, o advogado Marivaldo Sena contou que a jovem de 16 anos deu uma nova versão sobre o caso, encerrando o processo.

Simioni: "Se [um homem] discutiu com uma mulher, acabou. Aumentou o tom de voz para uma mulher, acabou. Sabe qual deveria ser o argumento? 'Eu queria muito te falar várias coisas, mas como você é mulher, eu vou te respeitar. Mesmo você estando errada'. Homem não discute com mulher, gente".

Cariúcha,Lily Nobre e Darlan aplaudiram, concordando com a fala.

Lily: "Aquilo que o Lucas fez com a Cariúcha, para mim, não existe".

Darlan: "Foi o que eu falei para ele. Ele veio reclamar [dizendo] que 'ela me xingou'. Eu falei assim: 'Irmão, tu gritou com mulher, irmão. Quer ouvir o quê dela? 'Muito obrigado'? É lógico que a mulher vai te xingar do que ela quiser. Ele gritou com mulher. E na outra hora ali, ele gritou comigo? Não".

Lily: "Ele só grita com mulher".

