A Fazenda 2023: Madrugada tem deboche, alvos definidos e quase desistência

A madrugada em A Fazenda 2023 (Record) contou com articulações dos peões para a primeira Roça, que se aproxima. No Rancho do Fazendeiro, André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Lucas Souza foram os alvos. A jornalista também foi motivo de chacota para Lily Nobre e Nathália.

Enquanto isso, Jenny Miranda admitiu que quase bateu o sino e desistiu do reality show. Cezar Black confessou que vem tentando agir estrategicamente para não sentar no banquinho. Radamés questionou as atitudes de Lucas, que vem se isolando dos participantes. Confira:

Na mira

O grupo dos 'criou' confabulou no Rancho do Fazendeiro Imagem: Reprodução/Playplus

Yuri, Lily, Darlan Laranjinha e Nathália curtiram os privilégios do Rancho do Fazendeiro. Eles planejaram votos e jogaram dardos nas fotos de André, Rachel e Lucas.

Darlan disse que gostaria de desestabilizar Kally: "Eu desestabilizo ela. Eu entro na mente dela... Eu queria mais ela aqui pra eu entrar na mente dela aqui pra eu fazer ela errar.".

Deboche

Lily e Nathália saíram perto de Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/Playplus

Os peões estavam reunidos quando Cezar Black pegou o celular e pediu para Rachel fazer conteúdo para o patrocinador do programa. Após a gravação do vídeo da jornalista, Lily e Nathália se afastaram e foram conversar com Yuri e Laranjinha.

Lily: "A Rachel chegou e eu não consegui olhar para cara dela. Uma falsiane".

Nathália imitou a jornalista com deboche: "Ai gente tem que ter paz, harmonia, amor".

Quis bater o sino

Jenny Miranda contou que queria desistir do programa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny Miranda confessou que pensou em desistir do reality show, mas foi incentivada a permanecer por Nathália.

Jenny: "Hoje eu não aguentei. Eu ia desistir. Eu não estava aguentando ouvir esse leva e traz".

Nathália: "Presta atenção, tanta gente que queria estar aqui, não perde essa oportunidade não".

Fugindo da roça

Em conversa com Shay, Black confessa estar com medo de virar alvo Imagem: Reprodução/Playplus

Cezar Black e Shayan Haghbin tiveram uma conversa sobre jogo. O ex-BBB afirmou que precisa agir estrategicamente, e confessou medo de virar alvo do grande grupo da casa.

Cezar: "Não acho legal alinhar voto. Minha preocupação é votar em alguém do grupo maior e virar um alvo".

Shayan: "Eu não estou aqui para entrar em grupo nenhum. Estou aqui para fazer meu jogo, pronto!" O peão diz para Black que quer se aproximar do grupo dos 'Cria' por estratégia: "Eles tão me puxando para o lado deles, só que eu não vou do lado deles, eles sabem disso, já deixei bem claro. Mas eles confiam em mim, contam as coisas para mim, é isso que eu quero.".

Coitadinho

A Fazenda 2023: Radamés e Shayan questionam atitudes de peão Imagem: Reprodução/Playplus

Radamés Furlan e Shayan Haghbin analisaram o comportamento de Lucas Souza. O atleta apontou que o ex de Jojo Todynho poderia estar usando sua solidão no reality show como estratégia.

Radamés: "Eu conversei com ele e falei que a forma com que ele se isolou foi estranha. Porque ele brigou com uma pessoa e se isolou de 18. Não faz sentido".

Radamés: "A partir do momento em que você se isola e eu não tive problema com você, eu posso pensar o que eu quiser: que se isolou por estratégia, para se fazer de coitadinho".

