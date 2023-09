Sheherazade diz por que aceitou convite para A Fazenda: 'Nada a ver comigo'

Rachel Sheherazade contou para Cezar Black sobre como foi seu processo para aceitar o convite de A Fazenda 2023 (RecordTV). A jornalista apontou que não se identificava com o perfil dos participantes do reality show.

Rachel: "Eu falei assim: 'Não tem nada a ver comigo'. Eu sou super na minha, eu sou muito fechada, de poucos convívios. Eu tenho uma rotina muito estabelecida, e não fujo muito da minha rotina. Falei: 'Não é pra mim'. Até pela minha idade. O pessoal [elenco do reality show] é tudo jovem, nos seus 20 anos. Meio que não combina. Eu não sou do entretenimento, sou do jornalismo. E pensei: o que eu vou fazer lá?".

Rachel: "Quando eu contei [sobre o convite] para os meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo falou: 'Você vai dizer não? O que é isso? Todo mundo queria fazer parte de um negócio desses, e você vai dizer não?'. Aí eu mandei uma mensagem [para a produção do programa]: 'Posso pensar? Ter uma semana [para dar uma resposta]?'.

Rachel: "Aí fiquei pensando, pensando, e eu já tinha feito uma promessa para mim mesma há alguns anos. Eu sou muito cuidadosa, cautelosa com a vida. E tem muitas coisas que eu deixo de fazer por medo de errar, arriscar, sair da minha zona de conforto. Então eu falei: 'Agora vou dizer sim para os desafios"'.

