Sander se irrita e dá bronca em peoa em A Fazenda: 'Eu tomo medicamento'

Sander tomou um susto e se irritou após ser acordado por Kally Fonseca nesta madrugada em A Fazenda 2023 (RecordTV). Com o fim da primeira festa da edição, o cantor tentava dormir quando a peoa mexeu em seu edredom.

Kally puxou o edredom que Sander usava para se cobrir enquanto dormia no sofá da sala, aparentemente tentando cobri-lo melhor. O peão, no entanto, levantou abruptamente. A cantora tentou disfarçar e se deitou.

Kally: "Que susto, amigo".

Sander: "Você está brincando? Você está brincando? Eu tomo medicamento, sabia? Eu tomo medicamento!".

Kally: "Não. Eu estava dormindo...".

Sander: "Eu tomo medicamento. Você quer me matar do coração?".

Kally: "O que foi? Ai, meu Deus, que medo! Não estou brincando, não. Que susto!".

O cantor continuou resmungando e, em seguida, ambos voltaram a dormir.

