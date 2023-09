A Fazenda 15: Quem está no alvo do fazendeiro Yuri?

Na tarde de sábado (23), Yuri Meirelles levou Lily Nobre, Darlan Cunha e Nathália Valente para o Rancho do Fazendeiro. No local, o fazendeiro da semana contou para os colegas sobre quem é seu alvo para a Roça da semana em A Fazenda (Record).

A princípio, Yuri deu evidências de que votará em Rachel Sheherazade para a Roça. Ela foi a escolhida pelo modelo na hora de eliminar alguém da disputa na prova de imunidade, que aconteceu na noite de quinta (21).

Dias depois, durante gravação para o Kwai, WL confirmou a estratégia do colega, dizendo que o fazendeiro manda Rachel para a Roça, enquanto o grupo dos Crias vai em André Gonçalves: "Nós já vamos colocar os dois", explicou o influenciador.

Mas, na tarde de sábado (23), Yuri contou para os amigos que sua estratégia mudou. No Rancho do Fazendeiro, ele disse que ainda quer desestabilizar Sheherazade, mas com outra estratégia, indicando seu maior aliado, André Gonçalves. "Para desestabilizar o jogo da Sheherazade", disse ele ao confirmar que indicará o ator para a eliminação.