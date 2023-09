Peões reclamam de 'desrespeito' de Kally em A Fazenda: 'Homem casado'

Durante a primeira festa de "A Fazenda 2023" (RecordTV), Tonzão e Sander se queixaram de Kally Fonseca. Segundo os peões, a vocalista do Cavaleiros do Forró exagera no contato físico.

Tonzão: "A 'mina' vem em cima, eu saio de perto".

Sander: "A Kally?".

Tonzão: "É. Muita gente não quer [esse tipo de contato físico]. Mas eu estou meio sem graça... Mas pô, respeito, né?".

O ex-Twister concordou e posicionou as próprias mãos como se fossem mamas volumosas, encenando o modo como Kally supostamente se aproxima dos peões.

Sander: "Respeito! 'Nóis' é homem casado. Você também, né? Ô, dá licença! Nossas mulheres estão no maior veneno, sem 'nóis', vendo 'nóis' aqui na balada...".

