O massacre brutal de estudantes cujo suspeito é doutorando em Criminologia

No dia 13 de novembro, às 11h58, a polícia de Moscow (EUA), recebeu uma ligação reportando uma pessoa inconsciente.

Quando as autoridades chegaram ao local, encontrara quatro corpos brutalmente assassinados.

As vítimas eram estudantes da Universidade de Idaho: Ethan Chapin, de 20 anos, Xana Kenodle, 20, Madison Mogen, 21, Kaylee Gonçalves, 21.

As mortes foram brutais, com sangue descendo pelas paredes e pingando no chão da parte de fora da casa.

O assunto se tornou um dos mais falados nos Estados Unidos.

Antes do crime

No dia anterior, 12 de novembro, Kaylee publicou uma foto com amigas no Instagram. "Uma garota de sorte por estar cercada por essas pessoas todos os dias.