Neymar: como suposta traição voltou aos holofotes 3 meses após escândalo

Para entender o presente, no entanto, é preciso voltar para a véspera do Dia dos Namorados. Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, Neymar teria traído a namorada com a blogueira Fernanda Campos no dia 11 de junho. A colunista teve acesso a prints de conversas entre eles.

Já o colunista do Em Off Erlan Bastos sugeriu que existia um acordo entre o atleta e a influenciadora que permitiria que ele se envolvesse com outras mulheres. No Instagram, Bruna Biancardi rebateu Erlan Bastos, criticou o repórter e ameaçou processá-lo.

'Justificar o injustificável'

Neymar pede perdão a Bruna Biancardi por erros após rumores de traição Imagem: Reprodução/Instagram

Dias depois, em meio aos rumores, Neymar compartilhou uma publicação nas redes sociais para admitir que "errou" com Bruna Biancardi. O jogador disse "justificar o injustificável" no texto.

"Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família [...] Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", escreveu o atleta, no Instagram.