Netflix divulga data de estreia de polêmico reality show baseado em Round 6

A atração trará uma competição que reuniu 456 pessoas do mundo todo para a disputa do prêmio milionário de US$ 4,56 milhões (cerca de R$ 23 milhões).

No programa, o público terá a chance de ver até onde uma pessoa é capaz de ir por dinheiro.

A Netflix organizou o reality show trazendo algumas provas semelantes às vistas em Round 6, como a boneca gigante que faz as pessoas ficarem imóveis. A diferença é que ninguém corre risco de vida.

"Através de uma série de jogos, cada jogador será levado ao seu limite e forçado a se perguntar até onde irá para vencer, com alianças oportunistas, estratégias cruéis e traições oportunas a seguir", disse um representante do programa à Variety.

A atração da plataforma de streaming foi filmada no Reino Unido pela mesma empresa que produz "The Circle".

Em fevereiro passado, algumas participantes do reality show da Netflix ganharam atenção na mídia por trazerem reclamações sobre os bastidores das provas.