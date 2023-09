MC Daniel nega indiretas para a ex, Mel Maia: 'Não tenho Twitter'

Conta fake. "Esse Twitter aí o cara comprou o selo de verificação, tá com seguidor, tá postando um monte de besteira, mas eu não tenho Twitter, tá? Podem ir lá e vamos derrubar. Isso aí é uma pessoa que não tem o que fazer"

Recado pro fake. "Eu ia falar que eu desejo coisa boa pra essa pessoa, mas vou nem falar nada"

MC Daniel e Mel Maia começaram a namorar em outubro de 2022 e terminaram o romance no fim do último mês de agosto.

"Oi, galera. Venho aqui porque temos uma relação transparente. E sinto que precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim. Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos", escreveu Mel Maia, nos Stories do Instagram.

MC Daniel também se pronunciou sobre o término. "Venho informar a todos vocês que meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim, e queremos o bem um do outro. A todos que têm um carinho por nós, obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem".