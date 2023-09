Mariana Goldfarb turbina bumbum para se preparar para verão

Mariana Goldfarb, 33, contou para os seus seguidores no Instagram, que realizou procedimentos no rosto e no bumbum para curtir a temporada do verão.

"Vim na minha dermatologista para a gente começar a se preparar para o verão. A gente deu um trato no bumbum, na barriga, no rosto. Estou super satisfeita. Vou ficar insuportável pro verão", afirmou.

Exercícios em dia. "Além de pensar em alimentação, atividade física, tem que ter um tratamento."