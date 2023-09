Lucas Lucco fala pela primeira vez sobre boatos de namoro com Luan Santana

O sertanejo Lucas Lucco quebrou seu silêncio sobre rumores que tinha um affair com Luan Santana, em sua aparição no Flow Podcast, na última sexta (22). O artista relembrou os boatos e contou como lida com eles.

Quando questionado pelos locutores do podcast sobre boatos sobre ele que não eram verdade, Lucco falou que um dos mais absurdos foi o de seu namoro com Luan Santana.

"O pior é que eu sei que a tia que mora lá no interior de Minas Gerais, ela tem certeza que eu pegava o Luan Santana, tem gente que tem certeza que aquilo é verdade", afirmou o cantor.