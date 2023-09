Kali Uchis canta "Pense em Mim", de Leandro e Leonardo, em espanhol

A cantora colombiana-americana Kali Uchis surpreendeu seus fãs, nessa sexta (22), com uma versão em espanhol de "Pense em Mim", música clássica da dupla Leandro e Leonardo. A artista apresentou o hit brasileiro em San Diego, na Califórnia.

Kali, que fez show no Brasil durante o Lollapalooza desse ano, escolheu o sucesso de Leandro e Leonardo, gravado em 1985 e lançado em 1990, para compor o setlist da segunda metade de sua turnê com o álbum "Red Moon in Venus".