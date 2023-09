Joice Hasselmann mostra marquinha de biquíni e brinca: 'Que bonitinho'

Joice Hasselmann, 45, mostrou a sua marquinha de biquíni e deu dicas de como faz para renovar o bronzeado, durante um papo com os seus seguidores nos stories do Instagram.

"Depois de 7 dias tomando sol, com a devida proteção, olha só que bonitinho", disse.

Marquinha do sucesso. "Estou passando do branco neve para o branco fosco, talvez até nude, com marquinha e tudo. Vale a pena tomar sol para a produção de vitamina D", declara.