Jenny Miranda pensa em desistir e leva choque de realidade: 'Está maluca?'

Na noite deste sábado (23), Jenny Miranda confessou que durante o dia pensou em desistir de A Fazenda 2023 (Record).

Em conversa no quarto com Laranjinha e Nathália, a mãe de Bia Miranda confessou que pensou em desistir do reality. "Mas hoje eu não aguentei. Eu ia desistir hoje."

Surpresa, Nathália questionou: "Tá maluca?". Então, Jenny continuou: "Eu não estava aguentando ouvir esse leva e traz".

Nathália motivou a peoa lembrando quantas pessoas gostariam de estar no reality. "Presta atenção, tanta gente que queria estar aqui, não perde essa oportunidade não", falou.

Jenny afirma que pensou em desistir por saudade da família. "Eu estou com saudade de Fábio, saudade do meu filho", afirmou ela.

Laranjinha ainda continua conversando com a colega sobre o assunto: "Isso aqui é feito para deixar a gente mal. São com pessoas que não sentem nada pela gente e só pensam no dinheiro".