Jenny diz que teve medo de Jaquelline aspirar próprio vômito em A Fazenda

Nesta manhã, Jenny Miranda lembrou a noite anterior, quando ela precisou cuidar de Jaquelline Grohalski em "A Fazenda 2023". Em conversa com Yuri Meirelles e Tonzão Chagas, a modelo confessou que teve medo que Jaque tivesse uma reação potencialmente fatal.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Álcool em excesso. Na primeira festa da edição, Jaquelline ingeriu uma quantidade exagerada de bebida alcoólica e passou mal. Ela vomitou, caiu no banheiro e precisou de ajuda das peoas da sede.

Jenny: "Quando fui ver, ela estava vomitando dormindo. Ela poderia ter engasgado. Aí foi quando eu comecei a chacoalhar ela, e ela não acordava. E eu [chamava]: 'Jaque, Jaque, Jaque!'. Eu fui entrando em desespero. Pensei: 'A menina se engasgou'".

Jenny: "Aí ela levantou, eu carreguei ela até o banheiro e ela foi vomitando. Dei banho nela, botei ela no chuveiro gelado. Ela vomitou. Demos água, doce de leite. Ela comeu chorando, querendo ir embora. Depois as meninas me ajudaram, levei ela pra cama e ela dormiu. Botei um balde do lado e falei: 'Jaque, qualquer coisa, você vomita aqui do lado'".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem o fazendeiro Yuri Meirelles deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 151 votos 3,31% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 11,92% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 1,32% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,99% Jaqueline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 11,92% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 3,31% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 5,30% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 2,65% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 4,64% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,99% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,66% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 25,17% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,66% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 3,97% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,66% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,32% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 5,96% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 151 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural