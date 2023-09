Gusttavo Lima 'agarra' pênis de cantor em show: 'Vai subir'; veja'

Gusttavo Lima apalpou o pênis do cantor Jhonny, da dupla com Rahony, durante apresentação em Brasília (DF) no último domingo (17).

O que aconteceu:

Lima fez show na capital federal e recebeu a dupla sertaneja para uma participação especial. Em determinado momento, o marido de Andressa Suita leva a mão em direção à genitália de Jhonny e segura.