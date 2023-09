'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25/9 a 30/9

Segunda-feira, 25 de setembro

O mensageiro do hotel coloca a escuta no quarto de Miguel. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Luna, mas Bebel quebra o dispositivo. Soraya desconfia da visita de Cecília. Jefinho liga para Luna e Miguel se incomoda. Nero questiona Olívia sobre a visita de Preciosa. Miguel e Luna confabulam contra a família Montebello. Olívia flagra Luna no quarto de Miguel. Preciosa exige saber a ligação que César tem com Nero. Pascoal tenta se insinuar para Cecília. Merreca é transferido para um presídio. Olívia ameaça Miguel para que ele se afaste de Luna. Soraya se oferece para ajudar com a carreira de Jefinho. Alícia decide ir ao show de Rejane. Rejane recebe flores com uma pequena navalha e se apavora. Gláucia invade o Beco do Gambá. Preciosa acelera seu carro ao ver Luna atravessar a rua.

Terça-feira, 26 de setembro

Preciosa parte com o carro para cima de Luna. Lampião enfrenta Gláucia. Rejane teme que Maria Navalha apareça em seu show. O motor do carro de Preciosa pega fogo. Cecília questiona Heitor sobre a desapropriação da Fuzuê. Luna salva a vida de Preciosa. Olívia ameaça Nero para ficar com Miguel. Otávio Augusto descobre uma pista sobre o roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa faz uma proposta para Luna. Bebel marca um encontro com Nero. Soraya muda o visual de Jefinho. Merreca pensa em Soraya. Olívia ouve a conversa de Nero e Bebel. Luna se surpreende quando Lampião avisa sobre o buquê que Rejane recebeu. Cecília encontra uma antiga foto de jornal falando de Cata Ouro. Luna se surpreende ao ver uma pessoa em sua casa.

Quarta-feira, 27 de setembro

Luna se assusta com o novo visual Jefinho. Preciosa se faz de vítima ao falar com Barreto de Luna. Olívia avisa a Preciosa que Bebel esteve com Nero. Miguel pensa em uma forma de passar falsas informações para Preciosa sobre o tesouro. Maria Navalha observa Luna e estranha quando Miguel se aproxima da filha. Heitor se desespera ao saber da fuga de Merreca. Rui comenta com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera. Merreca vê Maria Navalha. Rejane se preocupa com o atraso de Kirida. Luna ajuda Jefinho a gravar seu vídeo. Cecília aborda Luna e Pascoal vê as duas juntas. Gláucia se prepara para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá. Bebel chega para o show e Pascoal avisa a Preciosa. Maria Navalha se emociona ao se aproximar de Luna.