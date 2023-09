Fazendeiro Yuri revela quem deve indicar à primeira roça de A Fazenda

Yuri Meirelles, fazendeiro da semana em "A Fazenda 2023" (RecordTV), revelou quem está no seu alvo. O modelo conversou com Tonzão enquanto o ajudava no trato das aves.

Na mira. Quando questionado por Tonzão, Yuri contou que está inclinado a colocar André Gonçalves no primeiro banquinho da roça.

Yuri: "Eu tô mais pra, tipo assim, [indicar o] André".

Tonzão pareceu concordar com o pensamento do fazendeiro e detonou o ator, que o havia criticado por jogar em grupo.

Tonzão: "Da forma que ele fala da gente, que somos covarde, não sei o quê. Fica espalhando essa coisa aí, em vez de falar na casa. Nossa maneira de jogar é essa. O que é que tem? É uma maneira de jogar. Quer jogar sozinho? Tá maneiro também, pô. Eu sou bem claro: estou jogando em grupo. É jogo".

Yuri ainda disse que ficou "bolado" quando André recusou a proposta do fazendeiro para os peões se organizarem em grupos para dividirem as tarefas da casa.

Tonzão: "Não é grupo. É casa, é morador. Tá todo mundo aqui, é tipo uma família".

