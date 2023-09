Ex 'esquece' polêmica em divórcio e celebra indicação de Iza ao Grammy

Além da ex-mulher, ele também já trabalhou com artistas como Anitta, Pedro Sampaio, Gilsons e Glória Groove.

Sérgio e Iza se conheceram durante uma gravação em estúdio e rapidamente se tornaram amigos. O namoro começou em 2016.

A separação polêmica

Segundo apuração do colunista Lucas Pasin, de Splash, a separação de Sérgio e Iza não foi nada amigável. Além disso, o que o ex-marido da cantora fazia para ser considerado "tóxico".

Fontes relataram que o comportamento de Sérgio não desagradou apenas Iza, mas boa parte da equipe da cantora, que também rompeu com o produtor musical. Antes mesmo do fim do casamento, a equipe de Iza já fazia alertas para ela abrir o olho com atitudes do produtor.

Iza, além de ser podada em seus desejos profissionais, era controlada em tudo. "Ele controlava até a aparência dela, o peso, o jeito de se vestir. Chamava a atenção dela na frente dos outros como se fosse uma criança. Muitos comentários negativos tentando colocá-la sempre para baixo", contou uma fonte próxima à cantora à coluna